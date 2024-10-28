رئيس جامعة حلوان يشارك في إطلاق مبادرة "تمكين" لدعم ذوي الهمم

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، انطلاق فعاليات مبادرة "تمكين" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بخدمات وحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، وذلك بمقر جامعة القاهرة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور، ورؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى ولفيف من قيادات الوزارة وحملة مانحي الأمل العالمية.

وتنطلق الفعاليات الخاصة بالمبادرة في اقليم القاهره الكبرى وتتضمن ورش عمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية ورياضية تجمع بين الطلاب من ذوي الهمم وأقرانهم الأسوياء بهدف التعريف بالخدمات المُقدمة لهم وحقوق وواجبات ذوي الهمم، وتشمل جميع أفراد المجتمع الأكاديمي من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وغيرهم ممن يبحثون عن تقديم الدعم والأمل، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية داخل الجامعات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتحقيق الدمج الشامل وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب، وتعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم وتسهيل حصولهم على الخدمات التعليمية المناسبة.

وأكد رئيس جامعة حلوان، التزام الجامعة بتوفير كافة سبل الدعم لطلابها من ذوي الهمم، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز مفهوم التعليم الشامل وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية متكافئة.

