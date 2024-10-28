أسرع ديليفري في مصر.. الأهلي يعلن موعد رحيل علي معلول

حسم محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي مصير النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ليضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بموقف اللاعب الدولي بعد حالة من الجدل الكبير في الفترة الأخيرة.

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيليس في شهر مايو الماضي خلال مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي على ملعب "حمادي العقربي" في نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي ويخوض برنامج علاجي في الوقت الحالي وسط غموض حول مستقبله في ظل عدم قيده بقائمة الأهلي المحلية والأفريقية للموسم الحالي.

وأعلن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي موعد رحيل علي معلول عن صفوف الفريق الأحمر ليكتب اللاعب الملقب بـ"أسرع ديليفري" نقطة النهاية بالقميص الأحمر .

وقال محمد رمضان في تصريحات لقناة النادي الأهلي إن علي معلول سيرحل عن النادي عقب نهاية الموسم الجديد. وفقا للاتفاق الذي تم بين الطرفين على أن يكون الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي.

وأضاف المدير الرياضي أن النادي اتخذ قرار تجديد عقد علي معلول لموسم إضافي تقديرا لما قدمه طوال مشواره مع الأهلي وتم الاتفاق علي عدم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد حتى يتعافى من الإصابة، وهو أخبرنا بأن عودته ستكون في نوفمبر

وتابع: سيتم تقييم علي معلول عقب المشاركة في التدريبات من جانب السويسري مارسيل كولر وبعدها ستجم حسم موقف قيده في قائمة الفريق في يناير المقبل، في حال عدم رغبة المدير الفني في استمراره سيتم تخييره بين الاعتزال أو الرحيل لأي فريق آخر.

مشوار علي معلول مع الأهلي

ويملك علي معلول مسيرة ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ الانضمام للقعة الحمراء في 2016 قادماً من الصفاقسي حيث اصبح الظهير الايسر الاساسي للفريق على مدار 8 مواسم حقق خلالها عدد كبير من البطولات وصل إلى 21 لقباً محلياً وقارياً.

رسلة علي معلول لجماهير الأهلي

وجه النجم الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لجماهير القلعة الحمراء بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها وخضوعة لعملية جراحية في وتر أكيليس سيغيب بسببها لفترة طويلة.

وقال علي معلول في رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": مضى أسبوع على بطولة جديدة داخل النادي الأهلي وهي البطولة الأفريقية الرابعة لنا في الخمس سنوات الماضية والبطولة الـ20 منذ انضمامي إلى الفريق قبل 8 سنوات، بالإضافة إلى تحقيق برونزية المونديال ثلاث مرات.

وأضاف “معلول”: "أتوجه بالشكر للإدارة ولكل زملائي، على الدعم الذي قدموه لي منذ إصابتي، سواء بالزيارة أو الاتصال بي وأشكرهم على تحقيق وعدهم لي بالتتويج باللقب.. وأثق في قدرتهم على التتويج بباقي بطولات الموسم، والأهلي دائما بمن حضر".

وتابع: كما أشكر الجماهير على كل الحب والدعم الذي شعرت به وهو ليس غريبا عن جماهير النادي الأهلي التي طالما دعمتني منذ يومي الأول وأكن لهم كل الحب والاحترام.

‎وأشار: كنت أتمنى التواجد مع الفريق في استاد القاهرة والاحتفال معهم باللقب لكن دعم زملائي لي باحتفالي الخاص وكذلك بوجود قميصي في الاحتفالات بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي شعرت به من الجماهير، جعلني أشعر كأنني حاضر بينكم.

واختتم علي معلول رسالته: حرمتني الإصابة من التواجد والاحتفال معكم، لكني سأبذل كل مجهود للعودة سريعا إلى الملاعب.. الجهد والعطاء هو سلاح كل لاعب كرة قدم، وهذا ما كنت أفعله منذ بدايتي مع كرة القدم، وأنا مؤمن بأن بالعمل والإصرار سأعود بشكل أقوى بإذن الله.