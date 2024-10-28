"الوطن" القطرية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكدت صحيفة (الوطن) القطرية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة؛ لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الاثنين/ تحت عنوان "غزة تحت الركام" - أن "الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل جرائم التدمير والإبادة، وهو يفعل ما يفعله على مرأى ومسمع من العالم بأسره، وكل ما نراه ردود فعل باهتة لا ترقى على الإطلاق لحجم الجريمة المرتكبة بحق مدنيين عزل تحت حصار إجرامي مروع، يفتقدون لكل أسباب الحياة، في حين رأينا المجتمع الغربي تحديدا يتحرك في حالات أخرى، وينفق المليارات في سبيل قضايا وصراعات على تماس مباشر مع مصالحه".

وأشارت إلى أن هذا التقاعس غير مقبول، وعبارات الشجب، والدعوات التي لا معنى لها من أجل التهدئة، غير مقبولة على الإطلاق، وهي عكست، من جملة أمور أخرى، سياسة الكيل بمكيالين، في أكثر صورها نفاقا، وأمام كل ذلك لا بد وأن يقوم المجتمع الدولي بتدخل حقيقي، ليس من أجل وقف هذه الجريمة المروعة فحسب، ولكن أيضا من أجل إطلاق مفاوضات حقيقية تقوم على حل الدولتين.

