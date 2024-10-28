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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأمريكية تطالب بإجراء تحقيق بشأن حدوث انتهاكات في الانتخابات البرلمانية الجورجية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بإجراء تحقيق كامل في جميع التقارير المتعلقة بحدوث انتهاكات في الانتخابات البرلمانية الجورجية.


وأدان بلينكن ـ حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الاثنين/ ـ المخالفات في الانتخابات في جورجيا، مشيرا إلى وجود تقارير عن حدوث أعمال عنف متفرقة خلال العملية الانتخابية، مضيفا أن المراقبين الدوليين لم يعلنوا أن النتيجة كانت حرة ونزيهة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الجورجية، قد أعلنت أمس الأحد، أن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في البلاد حصل على 54،2% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد فرز 99.3% من الأصوات، فيما رفضت أحزاب المعارضة الاعتراف بالنتائج، وتحدثت عن وقوع "تزوير".
يذكر أن أعمال عنف قد اندلعت في عدة مراكز اقتراع في جورجيا، وسط انتخابات برلمانية مهمة قد تحدد توجه البلاد نحو الاتحاد الأوروبي أو روسيا.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انتهاكات الانتخابات البرلمانية الجورجية