نجل نائب رئيس الزمالك عن واقعة دهسه لشاب: "ظهر قدامي فجأة"

استمعت الجهات المختصة لأقوال نجل هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك، بشأن اتهامه بإصابة شاب بسيارته بميدان اسفنكس.

وقال نجل نائب رئيس نادى الزمالك: “إنه لم يكن يقصد الاصطدام بالمصاب ولكنه فوجئ به أمام سيارته بوسط الطريق”، مضيفاً :انه حاول إسعافه وطلب له سيارة الإسعاف خوفا على حياته.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب وطلبت تقريرا طبيا بحالته.

البداية بتلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب بميدان سفنكس بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك اصطدم بشاب أثناء سيره مما نتج عنه إصابة الأخير وجري نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.