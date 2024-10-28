جامعة القاهرة: إطلاق مبادرة "تمكين" للتوعية بحقوق ذوي الهمم

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، إطلاق مبادرة "تمكين" التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء ذلك بحضور د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الاعلى للجامعات، ورؤساء جامعات تحالف إقليم القاهرة الكبرى ولفيف من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات ، فضلا عن عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة، وقيادات وزارة التعليم العالي وشركاء التعاون، إضافة إلى شخصيات ملهمة من ذوى الهمم، فى مقدمتهم الكابتن انور الكموني مؤسس حملة "مانحى الأمل" وشخصيات عدة من المجتمع المدنى.

ويأتى انطلاق هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز حقوق ذوي الهمم ودعم اندماجهم في المجتمع، ونشر الوعي بحقوقهم وواجباتهم في الجامعات المصرية.

وتضمنت فعاليات حفل انطلاق المبادرة فقرة غنائية للفنانة صفاء ابو السعود، كما تضمنت عرض عدد من الشباب من ذوي الهمم لجاربهم الشخصية، وكيف تعاملوا مع إعاقاتهم، ولم يستسلموا، بل تحدوا بإراداتهم كل العقبات، لتتحول الإعاقة إلى مصدر للإلهام والإبداع، مؤكدين ان الرضا والصبر والإرادة، تقود إلى ملحمة ملهمة، تجعل من ذوى الهمم شركاء فاعلين فى المجتمع، قادرين على الاندماج الكامل.

وعلى هامش الاحتفالية تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والحملة متضمنة تنظيم أنشطة وفعاليات متنوعة للتوعية بأهداف المبادرة وتفعيلها فى مختلف المجالات. كما اختتمت فعاليات الاحتفالية بفقرات فنية لفريق كورال جامعة القاهرة.

وسوف تتواصل فعاليات مبادرة "تمكين" لتنطلق تباعاً في الأقاليم السبعة للجامعات المصرية وفقاً للتقسيم الجغرافي الذي وضعته "مبادرة تحالف وتنمية" في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وقد بدأت المرحلة الأولى من جامعة القاهرة، ممثلة لإقليم القاهرة الكبرى، بمشاركة بقية جامعات الإقليم، وهي: جامعة عين شمس، جامعة حلوان، جامعة بنها، الجامعة المصرية الصينية، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة المستقبل.

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