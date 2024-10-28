تراجع أسعار الذهب عالميا والأوقية تسجل 2733 دولارا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي.

وبحلول الساعة 0057 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2732.90 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغت الأسعار ارتفاعا قياسيا إلى 2758.37 دولار للأوقية يوم الأربعاء، بينما أنهت معاملات الأسبوع الماضي مرتفعة 1%تقريبا وفق رويترز.

ارتفع العائد على سندات الخزانة

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.33% إلى 2745.30 دولار للأوقية،وزاد مؤشر الدولار 0.2% ، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر في أكتوبر، وكان الارتفاع أكثر وضوحا بين الجمهوريين الذين أصبحوا أكثر ثقة في فوز دونالد ترامب.

أسعار الفائدة المنخفضة

وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إن الضربات الجوية الإسرائيلية "قصفت بشدة" دفاعات إيران وإنتاجها الصاروخي، في حين قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن طهران تدرس الرد على الهجمات.

يرتفع الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويعتبر تحوطا في مواجهة التقلبات السياسية والاقتصادية.

ووفقا لأداة فيد ووتش لمراقبة السوق التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 94.8% خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأمريكي في نوفمبر.

وتسود حالة من الضبابية مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق سيكون محتدما بين دونالد ترامب وكاملا هاريس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 33.57 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.23% إلى 1025.15 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2% إلى 1190.97 دولار للأوقية.