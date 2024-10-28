"فنون تطبيقية حلوان" تنظم ندوة حول مشاريع التخرج وربطها بالصناعة والسوق المصرية

نظم مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) ومجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان ندوة (الفكرة من البحث إلى التطبيق الصناعي: توجيه مشاريع التخرج لخدمة الصناعة).

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وبدعم مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) تحت إشراف الدكتور محمد الموصلي مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) ، ومجمع الإبداع والبحث العلمي بالجامعة، تحت إشراف الدكتورة مايسة نبيه مدير المجمع.

ويأتى ذلك استناداً إلى التوصيات بشأن ربط مشاريع التخرج بالصناعة والسوق المصري ، اقيمت الندوة بكلية الفنون التطبيقية برئاسة ا.د. عماد ابو الذهب وبحضور الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية وبتنظيم ا.د. ايمان ابو طالب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، لدعم طلاب السنة النهائية للتقدم لمبادرة أكاديمية البحث العلمي لدعم مشروعات التخرج (مشرعي بدايتي).

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن الجامعة تبذل جهودا حثيثة لتقليص الفجوة بين المؤسسة الأكاديمية والقطاع الصناعي، وذلك من خلال استكشاف فرص التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التطبيقية.

وأضاف “قنديل” أن هذه الجهود تشمل دعم براءات الاختراع وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تمويل المشروعات البحثية ودعم عمليات نقل وتسويق التكنولوجيا، وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن تحقيق المنفعة العلمية والاقتصادية لجميع الأطراف المعنية.

وأكد رئيس الجامعة أن منظومة دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا تمثل ركيزة أساسية في بناء جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع، حيث يساهم هذا الترابط في تحويل الابتكارات التكنولوجية إلى مشروعات تدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذا التوجه يتماشى مع السياسة العامة للدولة في دعم واحتضان الباحثين، والعمل على حل المشكلات الصناعية وتطويرها، مما يسهم في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، وينعكس إيجابيا على تقدم المجتمع ورقيه .

كما أكد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تقدم دعما شاملا للبحث العلمي يشمل جميع المستويات الأكاديمية، بدءا من طلاب البكالوريوس مرورا بطلاب الدراسات العليا وصولا إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأضاف أبو الدهب أن الجامعة تشجع طلابها على التقدم للحصول على المشروعات البحثية من مختلف المصادر، سواء كانت الجامعة نفسها أو أكاديمية البحث العلمي أو غيرها من الجهات المانحة.

وفي إطار هذه الجهود، عقد الدكتور محمد الموصلي، مدير مكتب التايكو، والدكتورة سارة أبو الفتوح، عضو مجمع الإبداع والبحث العلمي بالجامعة، جلسة تعريفية مفصلة حول مبادرة "مشروعي بدايتي" للعام الحالي.

وتناولت الجلسة أهداف المبادرة المتمثلة في إيجاد حلول مبتكرة لمشكلات المحافظات المصرية، كما قدم المتحدثان شرحا وافيا عن آليات التقدم للمشروع وكيفية استيفاء متطلبات ملف التقديم.