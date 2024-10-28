تداول 18 ألف طن و936 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة ( 11 ) سفينة وتم تداول (18000) طن بضائع و(936) شاحنة و(75) سيارة حيث شملت حركة الواردات (6500) طن بضائع و(359) شاحنة و(48) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (11500) طن بضائع و(577) شاحنة و(27) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين امل ودليلة ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3600 طن بضائع و 370 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا ، أورو آيلة . كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة CORAL SIDEREA علي متنها 2000 طن مادة البروبلين قادمة من الامارات .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1540 راكب بموانيها.

