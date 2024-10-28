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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تربية بني سويف" تنظم المعرض الخيري السنوي للملابس

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف
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نظمت كلية التربية جامعة بنى سويف، المعرض الخيري السنوي والذي يقدم عددا من منتجات الملابس والأحذية و للطلاب بالمجان.

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور أسامة محمود قرني عميد الكلية والدكتور احمد فكرى بهنساوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتورة فوقية احمد عبدالفتاح الأستاذ بالكلية وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة .

وأوضح رئيس الجامعة، أن المعرض يأتي انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه أبنائها من الطلاب غير القادرين، و يعد المعرض صورة من صور التكافل الاجتماعي ، مؤكداً دعم الجامعة المستمر لكافة الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والذي ينعكس بشكل واضح في تفعيل دور الجامعة في توفير احتياجات الطلاب وتقديم سبل الرعاية لهم و تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

جامعة بني سويف كلية التربية المعرض الخيري السنوي