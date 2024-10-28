"تربية بني سويف" تنظم المعرض الخيري السنوي للملابس

نظمت كلية التربية جامعة بنى سويف، المعرض الخيري السنوي والذي يقدم عددا من منتجات الملابس والأحذية و للطلاب بالمجان.

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور أسامة محمود قرني عميد الكلية والدكتور احمد فكرى بهنساوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتورة فوقية احمد عبدالفتاح الأستاذ بالكلية وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة .

وأوضح رئيس الجامعة، أن المعرض يأتي انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه أبنائها من الطلاب غير القادرين، و يعد المعرض صورة من صور التكافل الاجتماعي ، مؤكداً دعم الجامعة المستمر لكافة الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والذي ينعكس بشكل واضح في تفعيل دور الجامعة في توفير احتياجات الطلاب وتقديم سبل الرعاية لهم و تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.