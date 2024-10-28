كأس إنتركونتيننتال.. من هو خليل أوموت حكم مباراة الأهلي والعين الإماراتي؟

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في بطولة الإنتركونتيننتال وأطلق عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ).

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعيين الحكم التركي خليل أوموت لإدارة مباراة الأهلي والعين الإماراتي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال والتي تقام على استاد القاهرة في الثامنة مساء غدا الثلاثاء.

ويمتلك الحكم الدولي التركي مسيرة كبيرة في إدارة المباريات بالمسابقات الأوروبية حيث أدار عدة مباريات هامة منها ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا، وبعض المباريات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات، وكذلك بطولة يورو 2024 الأخيرة، وكأس العالم للشباب، كما أنه مرشحًا للتحكيم في مونديال 2026.

ولا تنسى جماهير كرة القدم الواقعة الشهيرة للحكم التركي خليل أوموت في الموسم الماضي بعدما تسبب في إيقاف النشاط الكروي مؤقتًا في تركيا، بعد الاعتداء عليه من أحد رؤساء الأندية هناك.

وتعرض الحكم الدولي خليل أوموت لواقعة الاعتداء من جانب فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو، إثر لكمة قوية في وجهه، بعدما طرد الحكم أحد لاعبي الفريق، قبل أن تندلع أعمال شغب واشتباك بالأيدي بين الطرفين.

وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم بعد هذه الواقعة تجميد النشاط بشكل مؤقت، وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الواقعة، وتم اعتقال فاروق كوكا وتقديم استقالته من منصبه في رئاسة أنقرة جوجو.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العين الإماراتي

ستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والعين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين

وتذاع مباراة المارد الأحمر والزعيم الآسيوي على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الإنتر كونتيننتال، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر، وأون تايم سبورت.