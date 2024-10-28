اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، مشيرين الى أنه طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكرعلي كافة الانحاء .

كما يشهد، اليوم الاثنين، رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 30 للعظمي والصغرى 15درجة ، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمي والصغري 18 درجة .