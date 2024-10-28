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الإثنين 28 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، مشيرين الى أنه طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكرعلي كافة الانحاء .

كما يشهد، اليوم الاثنين، رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى  والسواحل الشمالية  الشرقية وجنوب سيناء  وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 30 للعظمي والصغرى 15درجة ، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمي والصغري 18 درجة .

 

اليوم حالة الطقس الارصاد