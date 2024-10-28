محادثات كورية جنوبية - أمريكية في واشنطن الخميس المقبل

أعلنت وزارة الخارجية في سول اليوم /الإثنين/ إجراء محادثات بين وزيري الخارجية والدفاع الكوريين الجنوبيين ونظيريهما الأمريكيين يوم الخميس المقبل، وذلك وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث أفادت تقارير بإرسال كوريا الشمالية قوات خاصة إلى روسيا.



وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - أن المحادثات ستجري بين وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول ووزير الدفاع كيم يونج هيون، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في واشنطن يوم الخميس المقبل.

وأضافت الوزارة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستصدران بيانا مشتركا بعد المحادثات المتوقع أن تبحث الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والتحالف الثنائي والقضايا الإقليمية والعالمية الأخرى.

ومن المقرر أن يجتمع تشو بشكل منفصل مع بلينكن لمناقشة العلاقات بين سول وواشنطن وبحث التعاون الثنائي فيما يتعلق بكوريا الشمالية؛ بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.