بعد نشر رسائل بالعبرية .. "إكس" توقف حساب المرشد الإيراني

أوقفت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» حساباً جديداً، نيابة عن المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي نشر رسائل بالعبرية.

وجرى تعليق الحساب، صباح اليوم الاثنين، مع ملاحظة تفيد بأن «إكس» تُوقف الحسابات التي تنتهك قواعدها، لكن لم يتضح، على الفور، ماهية الانتهاكات.

جاءت هذه الخطوة بعد أن شنّت إسرائيل هجمات على إيران علناً، لأول مرة، يوم السبت الماضي. وقال خامنئي، في خطاب، يوم الأحد، إن الضربات الإسرائيلية «ينبغي ألا نضخمها أو نقلل من شأنها»، لكنه لم يدعُ صراحة إلى الانتقام.

وافتتح الحساب، يوم السبت، برسالة بالعبرية تقول: «بسم الله الرحمن الرحيم».

وأبقى مكتب خامنئي على عدة حسابات على «إكس» للمرشد ، البالغ من العمر 85 عاماً، لسنوات، وأرسل رسائل بعدة لغات في السابق. وتناولت رسالة ثانية خطاب خامنئي، يوم الأحد، وجرى إرسالها على حسابه باللغة الإنجليزية، حيث قال: «الصهاينة يرتكبون خطأ في حساباتهم فيما يتعلق بإيران، إنهم لا يعرفون إيران، لم يتمكنوا بعدُ من فهم قوة وعزيمة الشعب الإيراني بشكل صحيح». وقد أشارت الرسالة إلى الهجوم الإسرائيلي على إيران، يوم السبت الماضي.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تعليق أو إزالة حساب خامنئي من وسائل التواصل الاجتماعي، ففي فبراير الماضي، أزالت «ميتا» حسابيْ «فيسبوك» و«إنستغرام» الخاصين بالمرشد الإيراني بسبب دعمه حركة حماس، بعد هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.