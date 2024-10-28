أسعار الدولار اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024

واصل سعر الدولار استقراره في السوق المصري، مقابل الجنيه اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 وسط إعلان الحكومة المصرية عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي لوضع اجراءات جديدة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية علي المواطنين.

وبحسب المواقع الرسمية للبنوك في مصر، سجل سعر الدولار أمام الجنيه، نحو 48,74 جنيه للشراء، 48,84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.73 جنيه للشراء،48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.73 جنيه للشراء،48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 48.77 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع