أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، استقرارا، وسط تأثرها بسلسلة صعود للمعدن عالميا على وقع خفض الفائدة الأمريكية والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4272 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3735 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3204 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 29 ألفا و904 جنيهات.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2746 دولارا.

ارتفع سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي حيث وجد الدعم من عدم اليقين المتعلق بالانتخابات الأمريكية بالإضافة إلى استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

استكمل الذهب المحلي صعوده خلال الأسبوع الماضي حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله لمستويات قياسية، حيث تظهر عوامل التسعير المحلية الأخرى للذهب حيادية تجعل تركيزه ينصب على حركة السعر العالمي.

استطاع الذهب العالمي أن يغلق تداولت الأسبوع فوق المستوى 2740 دولار للأونصة الأمر الذي يزيد من فرص الصعود خلال الأسبوع القادم لتخطي القمة السعرية الأخيرة عند 2758 دولار للأونصة ليستكمل مسيرة الصعود مستهدفًا المستوى 2800 دولار للأونصة.