تعرف علي أكثر الأبراج ميلًا للاكتفاء الذاتي

تميل الكثير من الشخصيات إلى الاكتفاء الذاتي بنفسها حيث أنهم يجدون في ذلك الحريه والاستقلالية وهذا الميل يخلف في درجته من شخص لآخر وعلى هذا الاختلاف تختلف أيضا الأبراج فيهما أكثر الابراج ميلًا للاكتفاء الذاتي.

حددت الدكتور "مني احمد " حصريا أكثر الأبراج التي تميل إلي الاكتفاء الذاتي وهي على حسب الترتيب "الجدي.الثور.الاسد والعقرب.والعذراء "



أولا: برج الجدي

يوصف برج الجدي بالعقلانية وعلي ذلك فهو يميل الي تحمل المسؤولية والالتزام وفي ذلك يميل للاستقلالية وهذه الاستقلالية تتجلي من خلال روح اعتماده علي نفسه التي تمده بقدرته علي الاكتفاء الذاتي وذلك ينجلي من شخصيته القويه النابعة عن عقلانيته المفرطة وميله للتحدي ومواجهة التحديات. وعلي ذلك يحتل المقام الأول ويحتل راس قائمه الابراج في ميله الي الاكتفاء الذاتي



برج الثور

يميل للاستقلالية والحريه وعقلاني برغم رومانسيتة المفرطة لكنه يستطيع أن يكتفي بذاته اذ انه صاحب إرادة قويه وذلك ناجم عن شخصيته القويه.



برج الاسد

يوصف بثقته في نفسه وعلي ذلك يميل لان تكون شخصيته قويه وفي ذلك يتمتع بإرادة قويه تمكنه من الاكتفاء بذاته والاعتكاف علي ذاته والحرص علي تقديرها وعلي ذلك يكتفي بذاته التي تنتج عن ثقته بنفسه وإرادته القويه.



العذراء

عقلاني ومحب للتفاصيل ويقدر ان يتحكم بمشاعره وعلي ذلك تهبه تلك القوة الروحانيه القدرة علي التمسك برأيه وحلمه وفي ذلك يتمتع بقدرته علي الاكتفاء بذاته.



العقرب

يعرف بأنه من الابراج المائيه وعلي ذلك فقد يميل لان يكون شخصيته قويه برغم رومانسيته وحنيته المفرطة الا انه يستطيع بتلك القوة الفولازية، أن يكتفي بذاته ويعتكف عليها وعلي ذلك يقدرها ولأنه واثق من نفسه فقد يميل الي الاكتفاء بذاته اذ يجد في ذلك كرامته وقوته.