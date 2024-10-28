حزب الله يستهدف مستعمرتين بطائرات مسيَّرة.. ويتصدى لمقاتلات إسرائيلية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن "حزب الله" أعلن استهدافه مستعمرتين تقعان في الشمال قرب الحدود اللبنانية، بطائرات مسيَّرة انقضاضية.

وذكر "حزب الله" في بيان أوردته الوكالة، أنه تم استهداف مستعمرة "كفريوفال" بمسيّرتين انقضاضيتين، وأصابتا أهدافهما بدقة، كما تم استهداف مستعمرة "سعسع" بمسيّرتين انقضاضيتين، وأصابتا أيضًا أهدافهما بدقة.

وفي السياق، أعلن "حزب الله" تصديه لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي جنوبي لبنان، ‏بصواريخ أرض-جو، ‏وإجبارها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.‏

كما أعلن "حزب الله" تنفيذ عدد من العمليات ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم استهدف تجمعات للجنود ومواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وأوقع قتلى وجرحى.