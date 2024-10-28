ads
الإثنين 28 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يستهدف مستعمرتين بطائرات مسيَّرة.. ويتصدى لمقاتلات إسرائيلية

حزب الله
حزب الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن "حزب الله" أعلن استهدافه مستعمرتين تقعان في الشمال قرب الحدود اللبنانية، بطائرات مسيَّرة انقضاضية.

وذكر "حزب الله" في بيان أوردته الوكالة، أنه تم استهداف مستعمرة "كفريوفال" بمسيّرتين انقضاضيتين، وأصابتا أهدافهما بدقة، كما تم استهداف مستعمرة "سعسع" بمسيّرتين انقضاضيتين، وأصابتا أيضًا أهدافهما بدقة.

وفي السياق، أعلن "حزب الله" تصديه لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي جنوبي لبنان، ‏بصواريخ أرض-جو، ‏وإجبارها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.‏

كما أعلن "حزب الله" تنفيذ عدد من العمليات ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم استهدف تجمعات للجنود ومواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وأوقع قتلى وجرحى.

حزب الله لبنان