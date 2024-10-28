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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس فنلندا: على الاتحاد الأوروبي والناتو قبول أوكرانيا عاجلا أم آجلا

الرئيس الفنلندي ألكسندر
الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب
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صرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بأن على الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو قبول أوكرانيا، دون أن يحدد أي موعد لحدوث ذلك.

وقال ستوب في حديث لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، ردا على سؤال هل يجب على حلف الناتو أن يقبل أوكرانيا: "عاجلا أم آجلا، بلا شك. الناتو والاتحاد الأوروبي على حد سواء".

وتابع قائلا: "ليس بوسعي أن أذكر موعدا دقيقا، لكن الإشارة إلى الكرملين واضحة: لقد تسببت أعمالكم بالذات بحدوث ذلك".

يذكر أن قمة حلف الناتو الأخيرة في واشنطن في يوليو الماضي تعهدت بضمان "طريق لا رجعة فيه" لعضوية أوكرانيا في الناتو، دون ذكر أي مواعيد محددة.

وأصبحت فنلندا ذاتها العضو ال 31 في الناتو من أصل الأعضاء ال 32 حاليا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير عام 2022.

الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب الاتحاد الأوروبي الناتو أوكرانيا