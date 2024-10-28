زاخاروفا تعلق على تصريحات الرئيسة الجورجية عن "المستقبل الأوروبي"

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأحد، على تصريح الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حول عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية.

واستشهدت الدبلوماسية بتصريح لرئيسة جورجيا، قالت فيه إنها لا تعترف بالانتخابات، لأن ذلك يعني في رأيها "تبعية جورجيا لروسيا"، وأشارت أيضا إلى أنه "لا يمكن لأحد أن يسلب مستقبل جورجيا الأوروبي".

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "لدي سؤال لزورابيشفيلي: لماذا المستقبل الجورجي أسوأ من المستقبل الأوروبي؟ وأذكر المواطنة الفرنسية أن جورجيا أقدم من فرنسا".

كما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن واشنطن انتزعت للتو "المستقبل الأوروبي" من الاتحاد الأوروبي، وحرمته من الإمدادات المستقرة من الموارد، وتسببت بانهيار اقتصاداته وبإغراء رجال الأعمال للذهاب إلى أمريكا، وقبل ذلك بإغراقه بالأموال.

وأكدت زاخاروفا أن "تدفق المهاجرين غير الشرعيين بالملايين إلى أوروبا بسبب المغامرات الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معتقدين بأن الاتحاد الأوروبي يمكنه منح "مستقبل أوروبي" لشخص آخر هو ببساطة مظهر غباء".

وأضافت: "الحرمان من المستقبل هو الحرمان من الاستقلال والمصالح الوطنية. وطالما أن الدول والشعوب تفكر بنفسها، ولا تتبع أوامر القيمين على واشنطن، فإن لها مستقبلا دون أدنى شك".

كما ذكّرت الدبلوماسية زورابيشفيلي بأن "بنت عمها، المثقفة والسياسية الفرنسية هيلين كارير دانكوس Hélène Carrère d'Encausse، وهي من بين رعاة وربما واضعي معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبي والصديقة العظيمة لروسيا، أصيبت بخيبة أمل في الاتحاد الأوروبي".

واستشهدت زاخاروفا أيضا بتصريح دانكوس: "لقد نمت أوروبا كثيرا بالفعل. ولن تكون روسيا ضمنها كيانا قابلا للحياة. روسيا لها مكانها في العالم، ولها وجهها الخاص، إنها قوة أوروبية عظمى. إنها دولة ذات سيادة، فلماذا يتعين عليها أن تنضم إلى نوع من المنظمات الاستبدادية حتى يكون للاتحاد الأوروبي مفوضه السامي الخاص في روسيا، على سبيل المثال، مثل المفوض الكرواتي؟ ليس هذا ضروريا على الإطلاق؟".

وقد أفادت لجنة الانتخابات المركزية الجورجية صباح اليوم الأحد، بحصول حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في البلاد على 54.2 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، بعد إعادة فرز الأصوات في 99 بالمئة من مراكز الاقتراع.

ووصفت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس السبت بأنها مزورة بالكامل، رافضة الاعتراف بها.