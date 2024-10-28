الحكومة الصينية: ملتزمون بحل قضية تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الوطني

ذكرت الحكومة الصينية، أن التدخلات الخارجية والأنشطة الانفصالية الداخلية التي تسعى إلى "استقلال تايوان" لن تردع التزام حكومة الصين بحل قضية تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الوطني.

جاء ذلك ردًا من المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني تشو فنج ليان، على استفسار إعلامي بشأن خطة جديدة لبيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى تايوان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

وقالت تشو: "نحن نعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية، وهو موقفنا الثابت والواضح".

ودعت تشو الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، خاصةً بيان 17 أغسطس 1982، والكف عن تسليح تايوان، والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية التي تسعى إلى "استقلال تايوان".