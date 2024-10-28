مصر تستضيف مؤتمر القمة الإفريقية لتنظيم الدواء لبحث توسيع الشراكة مع القطاع الخاص

قال أحمد عاشور، منسق عام مؤتمر القمة الإفريقية لشؤون تنظيم الدواء 2024، في نسخته الرابعة، والذي تستضيفه مصر، إن تلك المنصة تجمع صناع القرار في قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية في إفريقيا، وذلك في الثالث من شهر نوفمبر القادم.

وأضاف عاشور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن هذه النسخة الرابعة لمؤتمر القمة الإفريقية لشؤون تنظيم الدواء تستهدف مناقشة التحديات والفرص التي تواجه تطوير النظم الصحية وتعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والشركات الطبية والقطاع الخاص، واستعراض استراتيجيات العمل في السوق الإفريقية، وتسليط الضوء على كيفية الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الابتكار والنمو المستدام.



وأوضح، أن ذلك سيكون من خلال جلسات النقاش المفتوحة والحوارات التفاعلية التي سيستفيد المشاركين من تجارب المتحدثين والخبراء، مما يمكنهم من بناء شبكة من الشراكات الفعالة التي تدعم التنمية المستدامة لقطاع الصحة في إفريقيا، بمشاركة لفيف من الوزراء والسفراء وممثلي الهيئات البرلمانية والطبية والصيدلانية من عدد من الدول الإفريقية.



وأكد منسق عام المؤتمر، أن النسخة الرابعة توفر فرصة استثنائية للمشاركين للاطلاع على أحدث التطورات في اللوائح التنظيمية مثل إجراءات اعتماد الأدوية وآليات التقييم، مما يساهم في تحقيق تكامل وتنسيق أكبر في القطاع الصحي عبر القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن المؤتمر يشهد أيضا عددا من الملفات الحيوية، أبرزها قوانين اليقظة الدوائية، وقوانين تسجيل الدواء والخروج بعدد من التوصيات الخاصة بالملف الإلكتروني بشأن تسجيل الدواء.