باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا مهمًا على ضيفه مارسيليا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

قدم الفريق الباريسي أداءً قويًا منذ بداية اللقاء، وتمكن من تسجيل الهدف الأول نيفيس في الدقيقة السابعة في الشوط الأول، وفي الدقيقة 29 أحرز بيلاردى لاعب مارسيليا هدف في مرماه، وواصل باريس سان جيرمان السيطرة، حيث أضاف الهدف الثالث باركولا في الدقيقة 44.

بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 21 نقطة ليواصل المنافسة بقوة على صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 14 نقطة.