تعرف علي أكثر الأبراج ميلا للعزوبية

بعض الأشخاص قد يميلون إلي العزوبيه اذ يرون في العزوبيه الاستقلالية والحرية وعلي ذلك يكون ميلهم إلي العزوبية وهذا الميل يختلف باختلاف الشخصيات وعلى أساس اختلاف الشخصيات من حيث الميل للعزوبية فكذلك الابراج تختلف من حيث الميل للعزوبية فتعالى نتعرف علي أكثرهم.

حصريا حددت دكتور "مني احمد "هذه الأبراج في مجموعه من الأبراج عرفت بميلها للعزوبية.



اولا:برج الحمل

يوصف بميله للاستقلالية وعلي ذلك فقد يسعي لتحقيق اكتفاءه الذاتي حيث أنه يضع احتياجاته الخاصه قبل الجميع وعلي ذلك يجعل هدفه الأول تحقيق طموحاته وهذا التحقيق يستدعي منه السعي نحو تحقيق الاستقلالية التي عنها تجعله يهوي العزوبيه وقد تتجلي مليه للعزوبية في تصرفاته من حيث مشاركته لمشاعره وأفكاره العميقه مع احد

الجوزاء

يوصف بكونه من الابراج التي يصعب التعامل معها عاطفيا وعلي ذلك فهم يميلون للعزوبية التي بمؤداها يحرصون علي الاستقلالية التي بمؤداها يعتبرون هذا البرج من الابراج الغير متاحه عاطفيا وعلي ذلك فهم يتنجبون روح الالزام وعلي ذلك ينهون علاقاتهم العاطفيه برغم مشاعرهم العاطفيه الجياشة لكنهم يفضلون العزوبيه التي يجدون فيها الاستقلالية والحريه وعلي ذلك تتجلي سلوكياتهم في رفض التورط في أي علاقة وعلي ذلك يحرصون انهاءها .

العذراء

يوصفون بأنهم باردي المشاعر وعلي ذلك منفصلون عاطفيا وعلي ذلك يجدون النقد في الاخرين وذلك بالتحدي وبهذا يعززون ميلهم الي العزوبيه التي تتجلي في ميلهم للاستقلالية حيث انهم يبنون دوما الحواجز العاطفيه بينهم وبين من يتقرب اليهم وبرغم ذلك الا انهم يخفون مشاعر رقيقه لمن يمليون اليه وذلك حتي يحمون انفسهم.

القوس

يميلون للاستقلالية التي يعبرون عنها بميلهم للعزوبية وقد يظهر ميلهم للعزوبية في ميلهم للركوض في الاتجاه الاخر اذ لا يمكنه التواجد بمكان واحد وعلي ذلك يسلكون طريقتهم في كونهم لا يتحدثون عن مشاعرهم حتي يتجنبون الإحساس بالضعف .

الدلو

يميلون للانفصال العاطفي وعلي ذلك يميلون للاستقلالية وذلك يتجلى في سلوكهم مع الاخرين الذي يتجلى في عدم امتالكهم القدرة العاطفيه علي تحديد احتياجاتهم وتلبياتهم وفي ذلك يكونوا أميل للعزوبية.