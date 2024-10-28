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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع عدد قتلى الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران إلى 5 أشخاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تُوفى مدنى إيراني، متأثرًا بجروح أُصيب بها في غارات جوية إسرائيلية قرب العاصمة طهران، فجر السبت الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن وفاة المدني الإيراني ترفع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى خمسة أشخاص؛ منهم أربعة من قوات الجيش الإيراني.

من ناحية أخرى، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن إسرائيل استخدمت فقط جزءًا من قدراتها في الضربات التي نفذتها ضد إيران.

وأضاف هاليفي في تصريحات نقلتها قناة "آى 24" الإسرائيلية، أن إسرائيل تمكَّنت من ضرب منظومات استراتيجية في إيران، ستؤثر على إنتاج الصواريخ في طهران.

إيران غارات إسرائيلية