التنسيقية في أسبوع| المشاركة في أسبوع مبادرات الشراكة الدولية والأسبوع الدولي للتراث الثقافي بأوزبكستان وعرض تجربة التنسيقية كنموذج لتمكين الشباب سياسيًا

شهد هذا الأسبوع مشاركة عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في عدد من الفعاليات، حيث شاركت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كمتحدث في الجلسة النقاشية "أوزبكستان الجديدة: سياسة المساواة بين الجنسين"، والتي عقدت في إطار "أسبوع مبادرات الشراكة الدولية" و"الأسبوع الدولي للتراث الثقافي في أوزبكستان" بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

وأكدت النائبة نهى أحمد زكي، خلال كلمتها على أهمية تكامل السياسات والاستراتيجيات المعنية بالمساواة وتكافؤ الفرص بما يعزز من تمكين المرأة ومن حقوق الإنسان بشكل عام، مستعرضة تجربة التنسيقية كنموذج لتمكين الشباب سياسيًا، مؤكدة على دور المرأة الحيوي في التقدم المجتمعي ودورها الكبير في الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وبالتالي فان تمكين المرأة وضمان تكافؤ الفرص يعزز لمجتمعات أكثر شمولية وازدهار.

وتناولت نائبة التنسيقية خلال كلمتها بعض إنجازات الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان، ومن بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، واللتان تمثلان أداتان لتحقيق مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز التي أقرها الدستور المصري.

كما تطرقت إلى بعض أمثلة تمكين المرأة سياسيًا وعلى مستوى تقلد المناصب القيادية إلى جانب بعض أهم المبادرات الرئاسية في مجال تمكين المرأة مثل حياة كريمة، ومبادرة صحة المرأة المصرية، ومبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب إلقاء الضوء على جهود إعداد قانون العمل الجديد والذي تشمل مواده المقترحة العديد من المزايا والحماية بما يعزز من الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة.

وفي سياق آخر، شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كمتحدث في قمة الصحة العالمية وملتقى شبكة البرلمانيين من أجل الصحة العالمية.

وتناولت في حديثها تقاطع قضايا الصحة والمناخ والهجرة وأثر الصراع والنزاعات وملف اللاجئين والمهاجرين على النظام الصحي في مصر خاصة في وسط الأزمة الاقتصادية والتبعات السلبية لحدة التغيرات المناخية، وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تبني وإنفاذ سياسات تختلف جذريًا عن المتبعة حاليًا والتي تضاعف هشاشة مظلات الحماية وتنتهك حقوق الإنسان مما أدى إلى تراجع تحقيق أغلب أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت النائبة أميرة صابر، أن أول خطوة لذلك هي تكثيف الجهود الدولية لوقف بؤر الصراع والنزاع ومحاسبة مجرمي الحرب وتطبيق القانون الدولي، إلى جانب الوفاء بالالتزامات والتعهدات بشأن ملف تغير المناخ والقيام بأداء المسئوليات الجماعية تجاه الدول المضيفة للاجئي الحروب والتغيرات المناخية، مشيرة إلى الضرورة الملحة لإدراج الصحة النفسية للاجئين على قائمة الأولويات السياسية والتشريعية للدول المضيفة وضرورة توافر دعم دولي في هذا الملف الإنساني.

وأشارت عضو مجلس النواب عن التنسيقية إلى أن اللاجئين تستضيفهم مصر وسط سكانها فلا وجود لمخيمات أو معسكرات لهم بل تُقدم لهم مختلف الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، والتي تضغط بدورها على البنية التحتية ما يحتم تكثيف الجهود الدولية في هذا الملف، مؤكدة أن السياسية الخارجية لمصر، وخاصة ما بعد "كوفيد"، أبدت الأولوية لتبادل المعرفة في جميع أنحاء أفريقيا، على سبيل المثال، بعد القضاء بنجاح على التهاب الكبد الوبائي C، بدأت مصر في بناء قدرات الرعاية الصحية في 14 دولة أفريقية، ما يجسد التزامنا بتبادل الخبرات وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

وأشارت النائبة أميرة صابر، إلى المعالجة التشريعية التي قدمتها في مشروع قانون للبرلمان المصري يركز على الحياد المناخي ويتضمن صراحة أحكاما للاجئي المناخ.

كما شاركت النائبة أميرة صابر كمتحدثة في جلستين بمؤتمر القمة العالمية لشبكة البرلمانيين من أجل الصحة، أحدهما عن دور البرلمانيين في مكافحة الأمراض المرتبطة بالفقر، أوضحت فيه التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ظل احتدام الصراع في المنطقة وأثره على التقدم في العديد من المشروعات الصحية، وكذلك التحديات الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحية في مصر.

وجاءت الجلسة الأخرى عن الاستخدامات المسئولة لتطبيقات الذكاء الصناعي في مجال الصحة استنادًا إلى خبرتها التشريعية في القانون الذي قدمته للبرلمان والخاص بحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق آخر، التقى وفد من تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب، رموز الجالية المصرية وأبناء الجيل الثاني والثالث في الولايات المتحدة الأمريكية، بولايات الينوى وانديانا وميتشجن وشيكاغو.

كما شارك الوفد في افتتاح جناح الفن المصري المعاصر في متحف حليم المملوك لرجل الأعمال المصري الأمريكي كميل حليم، حيث يجمع الجناح عدد من التحف واللوحات النادرة لأعلام الرسامين والنحاتين المصريين من بينهم الراحل العالمي محمود سعيد، بالإضافة لعدد من التماثيل الفنية الرائعة للنحات آدم حنين وكذلك للفنان محمود موسي.

وقام الوفد بزيارة كنيسة مارمرقس القبطية في شيكاغو، وهي من أقدم الكنائس القبطية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما التقى الوفد بالشيخ حسن علي، أحد أبرز الرموز الإسلامية في شيكاغو.

وحضر الوفد على هامش الزيارة، عرض الفيلم المصري "رفعت عيني للسماء" الحائز على جائزة العين الذهبية في مهرجان كان، في مهرجان شيكاغو للأفلام بمشاركة مخرجي الفيلم وبطلاته من بنات قرية البرشا في المنيا وحظي الفيلم بتشجيع النقاد الأمريكيين والترحيب بأبطاله.

كما التقى الوفد، السفيرة ندى دراز، قنصل مصر العام في شيكاغو، والمستشار باسل تمام، في حفل أقامته القنصلية، وتم خلال اللقاء مناقشة وضع الجالية المصرية في ولايات غرب الوسط وإسهاماتها، وأهمية التواجد البرلماني للتواصل الدائم مع المصريين في الخارج وربطهم بوطنهم الأم.

وخلال لقاء الوفد بأبناء الجالية المصرية خلال الاحتفالية التي أقامها المهندس كميل حليم فى متحفه بمشاركة فريق بانوراما البرشا، أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن مصر تبني جمهوريتها الجديدة من خلال الاهتمام بالتعليم والفن وكذلك الإنتاج والتصدير، وأنه بالرغم من الوضع الإقليمي الملتهب إلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بكل مجالات التنمية.

وأضاف خليل، أن المواطنة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبق بكل جوانبها من حرية العبادة وبناء وترميم الكنائس، مضيفًا أن هذا الأمر كان صعبًا في الماضي، موضحًا أن مساحة مصر المأهولة تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة لمبادرات حياة كريمة والتحالف الوطني وحزم الحماية الاجتماعية التي ربطت التعليم بالتنمية وكذلك ما يقدم في محافظات الصعيد من تنمية شاملة تشمل الصرف ومياه الشرب وبناء المدارس ومحاربة الفقر والمرض.

ومن جانبه أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، اعتزازه بالتواجد بين أبناء الجالية المصرية بشيكاغو، مضيفًا أن كلًا منهم يمثل قصة نجاح كبيرة، كذلك فهم يمثلون مصر الحقيقية فى التنوع والتعايش والمواطنة بعيدًا عن التطرف، وأن النواب ينظرون بفخر شديد لهذه الجالية التي تمثل نموذج فريد في قوة مصر الناعمة.

وأشار إلى ما قدمه المصريين من تضحيات وشهداء في سبيل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مضيفًا أن للثقافة والفنون دورًا بالغ الأهمية في حفظ وجه مصر الحضاري وتدعيم قوتها الناعمة، وهو ما يجب أن نركز عليه دائما، موضحًا أن المصريين استطاعوا بعزم شديد الحفاظ على بلادهم في ظل منطقة تموج بالصراعات والحروب، بالإضافة لما اتخذته مصر من خطوات الإصلاح في شتى المجالات مما انعكس على دورها ومكانتها.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النواب عماد خليل وطارق الخولي عضوا مجلس النواب، ومحمد فريد عضو مجلس الشيوخ.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي، أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو.

و طالب "فتحي" بضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم الأجيال القادمة، كما طالب بالاهتمام باتحاد طلاب مدارس الجمهورية من حيث التعليم والتغذية والصحة وغيرها من كافة الخدمات.

وأعلنت النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أهمية هذا الاتفاق التمويلي في دفع عجلة الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين صناعات الأدوية واللقاحات.

فيما وافق النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.

وقال "مطر" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إننا نحتاج إلى أن يكون هناك متابعة دورية وبيانات رسمية توثق وترصد الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية في ملف دعم حقوق الطفل، كما أنه لا بد من انتشار ملف حقوق الطفل والتوعية به في المدارس الحكومية والخاصة، وهذا هو الدور الذي نطالب به المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأعلن النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.

وقال مصطفي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إننا أمام مشروع ضمن مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية القريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع والمتصلة بالموانئ البحرية بخطوط سكك حديدية وشبكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية، مؤكدًا أن إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضروريًا لدعم موازنة الدولة فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.

ووافقت النائبة هادية السعيد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب مصر بعدد 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الأفريقية، عن الاتفاقية.

‎قالت النائبة هادية السعيد، إن قرار اكتتاب مصر في أسهم بنك التنمية الأفريقي سيساهم في تعزيز مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية وزيادة نفوذها في صنع القرارات المصرفية والقارية، مضيفة أن الاكتتاب سيساعد في زيادة قدرة مصر على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز هذا القرار التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الإفريقية، ويساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وهذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور مصر المحوري في القارة الإفريقية ودعم مسيرتها التنموية.

وفي سياق متصل، وافقت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب مصر بعدد 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار، مضيفة أن القرار خطوة محورية لمصر تتمثل في زيادة مساهمتها في رأس مال بنك التنمية الإفريقي حتى 2024، مما يجعل مصر ثاني أكبر مساهم إقليمي بعد نيجيريا والثالثة بعد الولايات المتحدة في الترتيب العام وهذه المساهمة تعكس التزام مصر الراسخ بلعب دور فاعل في تعزيز التنمية المستدامة ليس فقط داخل حدودها ولكن على مستوى القارة الإفريقية بأسرها.

وأوضحت "نائبة التنسيقية" أن هذا الاستثمار المصري في بنك التنمية الإفريقي لا يتعلق فقط بزيادة رأس المال، بل يشير إلى رؤية مصر الاستراتيجية في تعزيز موقعها القيادي في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وفي سياق اخر هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، لاختياره عضوا بلجنة القيم بمجلس النواب عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

كما هنأت التنسيقية النائب أية مدني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية لاختيارها عضوا في اللجنة العامة بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس.

وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن حزب المؤتمر، بمناسبة تقلدها رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.