فضيتان وبرونزيتان لمصر في اليوم الثاني بالبطولة الدولية لتنس الطاولة بالإسماعيلية

نجحت بطلات مصر للناشئات في حصد 4 ميداليات خلال مشاركتهن اليوم ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والمقامة خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتمكنت بطلات مصر من حصد ثلاث ميداليات في منافسات تحت 13 سنة حيث فازت ندى البدوي بالفضية فيما حصدت ملك صلاح ودارين عبدالسلام الميداليتين البرونزيتين.

أما على صعيد منافسات تحت 17 سنة، فتمكنت نور صلاح من حصد المركز الثاني وذلك عقب وصولها للنهائي والخسارة من بطلة ماليزيا في المباراة النهائية.

وأقيمت اليوم منافسات دور المجموعات للناشئات تحت 11 و15 و19 سنة ومن المنتظر أن تقام غدا الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للفئات العمرية الثلاث.

وكانت قد أقيمت البطولة في العديد من المرات داخل مصر ودائما تحظى على اشادات من جانب الاتحاد الدولي لحسن التنظيم والاستضافة وجاهزية الصالات التي تقام بها البطولات مهما اختلف المكان.

وتشارك في البطولة هذا العام 16 دولة وهم مصر، لوكسمبورج، قطر، كازاخستان، كرواتيا، ليبيا، ماليزيا، فلسطين، العراق، الهند، الجزائر، الإمارات، الأردن، النمسا، كينيا وجنوب أفريقيا.

يذكر أن مصر قد نجحت العام الماضي في احتلال المركز الثاني بالبطولة خلف منتخب الصين برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها من الميداليات الفضية و6 ميداليات برونزية.