"سلة الزمالك" تفوز على سموحة في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 83 - 53، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على صالة الشباب والرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي:
26 - 19
45 - 31
66 - 41
83 - 53
ومن المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره الطيران، يوم الخميس المقبل، على صالة سموحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.
ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيساً، ووائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".