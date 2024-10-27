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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"سلة الزمالك" تفوز على سموحة في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز

سلة الزمالك
سلة الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 83 - 53، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على صالة الشباب والرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز. 

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

26 - 19 

45 - 31

 66 - 41 

83 - 53 

ومن المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره الطيران، يوم الخميس المقبل، على صالة سموحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز. 

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيساً، ووائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".

نادي الزمالك سموحة بطولة الدوري الممتاز الجولة الثالثة صالة الشباب والرياضة