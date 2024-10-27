"سلة الزمالك" تفوز على سموحة في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 83 - 53، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على صالة الشباب والرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

26 - 19

45 - 31

66 - 41

83 - 53

ومن المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره الطيران، يوم الخميس المقبل، على صالة سموحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيساً، ووائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".