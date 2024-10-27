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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثتي شخصين والاستعلام عن صحة 4 آخرين في انقلاب سيارة بـ6 أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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 تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر، وصرحت بدفن جثث الموتى، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، كما أمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث على ذمة التحقيقات د، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مسؤول غرفة عمليات المرور، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق أسفر الحادث عن حالتي وفاة و4 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتحرر، محضر بالواقعة.

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