طائرة الزمالك تفوز ببطولة منطقة الجيزة للمرة الرابعة على التوالي

توج فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 19 عاما ببطولة منطقة الجيزة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد فوزه على صيد الدقي بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعتهما على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة للبطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25 - 19 لصالح الزمالك

25 - 18 لصالح الزمالك

25 - 19 لصالح صيد الدقي

25 - 20 لصالح الزمالك

وتُوج فريق الزمالك بلقب البطولة، بعدما حصد العلامة الكاملة بالانتصار على فرق الترسانة و٦ أكتوبر وإيسترن كومباني وحدائق الأهرام وصيد الدقي ذهاباً وإياباً.

ويتكون الجهاز الفني لفريق "طائرة الزمالك" تحت 19 عاماً من، حسام عبدالعزيز رئيساً لقطاع الناشئين، وياسر التابعي مديراً للقطاع، وعمر الأشقر مديراً فنياً، وخالد الخياط محللًا تقنياً، وأشرف فتحي إدارياً".