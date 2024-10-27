النيابة تصرح بدفن جثة شخص سقط من أعلى مخزن بـ 6 أكتوبر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة شخص سقط من أعلى مخزن بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل مخزن بالمنطقة الصناعية الأولى.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سقوط شخص من أعلي مخزن مكون من طابق واحد بشارع البنوك مما أسفر عن مصرعه.الشرطة فرضت طوقا أمنيا بموقع الحادث انتظارا لوصول النيابة العامة للمعاينة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.