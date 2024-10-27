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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الإعلاميين: إيقاف ياسمين الخطيب واستدعاؤها للتحقيق بشأن حلقة هدير عبد الرازق

الدكتور طارق سعدة
الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين
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أصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين قرارا بإيقاف ياسمين الخطيب واستدعائها للتحقيق معها على خلفية استضافة البلوجر هدير عبد الرزاق.

جاء قرار نقيب الإعلاميين استنادا إلى مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

كان المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين قد رصد خروقات مهنية في برنامج (شاي بالياسمين) المذاع على قناة النهار. تقديم ياسمين الخطيب .

ولم تكن هذه هي السابقة الأولى للخطيب فقد تم إيقافها قبل ذلك لممارستها النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة.

ويشدد نقيب الإعلاميين على الزملاء ضرورة الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لتقديم رسالة إعلامية مهنية وهادفة لرفع درجات الوعي لدى المواطنين .

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