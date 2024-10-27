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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق أعلى سطح عقار بالعمرانية

موقع الحريق
موقع الحريق
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب أعلى سطح عقار بمنطقة العمرانية، وفحص آثاره لمعرفة أسبابه والتي يرجح أن تكون ماسا كهربائيا، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق أعلى سطح العقار الكائن حارة عبد الحميد عيسى من شارع اسوان العمرانية الشرقية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق اعلى سطح عقار