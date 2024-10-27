الثلاثاء.. مكتبة مصر الجديدة تناقش القضايا الإقليمية وأثرها على المجتمع

تستضيف مكتبة مصر الجديدة فى السادسة من مساء بعد غد الثلاثاء القادم اللقاء الشهرى الذى ينظمه المنتدى المصرى للإعلام برئاسة اللواء طارق المهدى بصفة دورية بالتعاون مع جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى .

يناقش هذا الشهر أكتوبر الجارى قضايا سياسية ومجتمعية شائكة واثرها على المجتمع المصري مثل حروب الجيل الرابع والإعلام وآثاره وآثار الأحداث الإقليمية على الواقع المصري

وفى سياق آخر تنظم مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة أمسية فلكية بعنوان "هل نحن وحدنا في هذا الكون ؟" وذلك في الساعة السادسة من مساء غد الاثنين.

تجيب الأمسية على السؤال الازلى هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ هل نجد حياة أخرى في مكانٍ ما ؟حيث يتجدد السؤال عن وجود حياة خارج المجموعة الشمسية؛ ما هي إمكانية وجود حياة خارج الأرض؟ عاقلة وغير عاقلة؟ هل نعتمد على الاحتمالات فقط؟ أم أن هناك مشروعات بحث عن الحياة خارج المجموعة الشمسية؟ وهل الصور المنشورة للكواكب حقيقية؟

الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها.. يتناولها بالتفصيل المهندس عصام جودة الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك.