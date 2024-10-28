حفل الكرة الذهبية 2024| نسخة استثنائية في باريس تجمع الأفضل بغياب الأسطورتين

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، الذي سيقام على مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، بتنظيم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. تأتي هذه النسخة من الجائزة بشكل استثنائي بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، بفضل التعاون بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

تفاصيل وأهمية الحفل:

يشهد حفل هذا العام غياب الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لأول مرة منذ 21 عامًا، ما يضفي طابعًا جديدًا على السباق نحو الجائزة. وكان ميسي آخر من توج بها في عام 2023، ليصبح أكثر اللاعبين تتويجًا بالكرة الذهبية، حيث حصدها 8 مرات.

خلفية تاريخية:

لطالما كانت الكرة الذهبية تقدم برعاية مشتركة بين "فرانس فوتبول" والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى عام 2016، حيث افترق الطرفان لتستحدث "فيفا" جائزة "الأفضل"، بينما واصلت "فرانس فوتبول" تقديم جائزة الكرة الذهبية بشكل مستقل.