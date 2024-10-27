ads
الإثنين 28 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: الجماعات الإرهابية في دولة الاحتلال تُقدر بـ5% من إجمالي السكان

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري، والخبير في الشأن الإسرائيلي، إن الجماعات الإرهابية في دولة الاحتلال تُقدر بـ5% من إجمالي السكان، خاصة وأن عرب 1948 يُمثلون خمس السكان بنسبة 20%، خلاف أن أحزاب اليسار تُريد أن تكون دولة الاحتلال دولة لكل مواطنيها.

وأضاف "أنور"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإرهاب الإسرائيلي لديه جذور راسخة في العقلية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن المجموعة الحالية تُريد جر المنطقة إلى حرب إقليمية جديدة.

وأوضح أن اليمين المتطرف في دولة الاحتلال يرضخ بشكل نفعي لموازين القوى، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على حقوقها الكاملة بعد نصر أكتوبر، وانسحب جيش دولة الاحتلال من قطاع غزة قبل ذلك في عهد اليمين المتطرف.

الدكتور أحمد فؤاد أنور الجماعات الإرهابية عرب 1948 داليا عبد الرحيم الاحتلال الإسرائيلي الضفة الأخرى قصيدة للشعب الفلسطيني قوات الاحتلال جماعات إسرائيلية متطرفة