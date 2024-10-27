خبير: الجماعات الإرهابية في دولة الاحتلال تُقدر بـ5% من إجمالي السكان

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري، والخبير في الشأن الإسرائيلي، إن الجماعات الإرهابية في دولة الاحتلال تُقدر بـ5% من إجمالي السكان، خاصة وأن عرب 1948 يُمثلون خمس السكان بنسبة 20%، خلاف أن أحزاب اليسار تُريد أن تكون دولة الاحتلال دولة لكل مواطنيها.

وأضاف "أنور"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإرهاب الإسرائيلي لديه جذور راسخة في العقلية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن المجموعة الحالية تُريد جر المنطقة إلى حرب إقليمية جديدة.

وأوضح أن اليمين المتطرف في دولة الاحتلال يرضخ بشكل نفعي لموازين القوى، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على حقوقها الكاملة بعد نصر أكتوبر، وانسحب جيش دولة الاحتلال من قطاع غزة قبل ذلك في عهد اليمين المتطرف.