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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: دولة الاحتلال كانت تُساند جبهة النصرة الإرهابية

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري
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قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري، والخبير في الشأن الإسرائيلي، إن دولة الاحتلال كانت تُساند جبهة النصرة الإرهابية، حيث عالجت عناصر هذه الجماعة داخل مستشفيات دولة الاحتلال عندما كانت الحرب في سوريا مشتعلة.

وأضاف "أنور"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال تتعاون مع الكثير من الجماعات الإرهابية، وبعض هذه الجماعات تدعوا إلى هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال تتهم المقاومة الفلسطينية بقتل 22 طفلاً فلسطنيًا، رغم أن الشواهد تُشير إلى أن هذه الحوادث كانت نتيجة بعض الضربات الخاطئة من جانب جيش دولة الاحتلال، متسائلاً: "ماذا عن استشهاد 17 ألف طفل فلسطيني في الحرب على غزة".

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