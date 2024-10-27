داليا عبدالرحيم: اقتراب شبح دخول المنطقة في حرب إقليمية متعددة الأطراف

قالت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنه في اليومين الماضيين تصاعدت الأحداث بشكل غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط، واقترب أكثر من أي وقت مضى شبح دخول المنطقة في حرب إقليمية متعددة الأطراف، ففي فجر السبت بدأت إسرائيل ما اعتبرته الرد على هجمات إيران في بداية الشهر الحالي بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدة مدن في الداخل الإسرائيلي.

وأضافت "عبدالرحيم"، خلال تقديمها برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هجمات فجر السبت على إيران وفقا لما أعلنته إسرائيل كانت البداية، وشاركت فيها أكثر من 100 طائرة إف 35 واستهدفت قواعد عسكرية ومصانع ومخازن للصواريخ الباليستية في العاصمة طهران وعدة مدن إيرانية، ورغم محدودية الهجمات وتقليل إيران من نتائجها، حيث ذكرت هيئة الأركان الإيرانية أن إسرائيل استخدمت في تلك الهجمات صواريخ تحمل رؤوسا ضعيفة الانفجار، ويرى قادة عسكريين إسرائيلين أن سماء إيران أصبحت مكشوفة وآمنة، بما يعني أنها نجحت في تحييد قدارات الدفاع الجوي الإيراني، الأمر الذي يُمهد لهجمات قادمة أشد وأكبر إذا قررت إيران الرد على تلك الهجمات الإسرائيلية، ما يعني باختصار أن سيناريو الحرب ما زال مفتوحًا واحتمالات تصاعده قائمة والانزلاق لحرب إقليمية ضخمة أمر وارد.

وأوضحت أن التصعيد الإسرائيلي مع إيران مع استمرار العدوان والمجازر التي ترتكبها آلة الحرب الإسرا ئيلية في غزة والضفة ولبنان، كما تحظى السياسة الأمريكية تجاه إيران بوزن ثقيل في الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل السجالات التي تتعلق بملفات عديدة، منها الملف النووي الإيراني، والعلاقات الأمريكية مع حلفاء الخليج، وأمن إسرائيل، ومن المرجح أن الضربة المحدودة جاءت لتعزز صورة إسرائيل كدولة متقدمة على إيران في قدرتها على الرد، وهو أمر يُكسبها دعمًا أمريكيًا مستمرًا خاصة من القوى السياسية الداعمة لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، وقد يكون هذا التحرك مؤشرًا على رغبة إسرائيل في كسب الإدارة الأمريكية الحالية بجعل الملف الإيراني في قلب المشهد الدولي، ما يُساهم في الضغط على المرشحين في الانتخابات الرئاسية لتأكيد مواقفهم الداعمة لإسرائيل في مواجهة إيران.

وتابعت: ويبقى سؤال: هل هذا التصعيد العسكري والانفجار في العنف ناتج عن سياسات أقصى اليمين في إسرائيل؟، أم أن هذا اليمين هو نتاج تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟، وفي سياق هذا النقاش سنلقي الضوء على ممارسات إسرائيل المتطرفة ودورها في تأجيج التوترات داخل الأراضي المحتلة، وعلى وجه الخصوص في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما سنتناول الدور المتنامي للمستوطنين المتطرفين في هذا الصراع، والعربدة التي تحدث في الأماكن المقدسة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.