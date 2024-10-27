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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"خطيئة خيمينيز" تمنح ريال بيتيس فوزًا ثمينًا على أتلتيكو مدريد

احتفال ريال بيتيس
احتفال ريال بيتيس
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في مباراة حافلة بالإثارة، تمكن ريال بيتيس من تحقيق فوز مهم على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني على ملعب "بينتو فيامارين".

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من ريال بيتيس، وفي الدقيقة الرابعة، أهدت "النيران الصديقة" أصحاب الأرض هدف الفوز عندما سجل الأوروجواني خوسي ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، بالخطأ في مرماه.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الفوز، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 18 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس بجدول الترتيب، ويواصل سلسلة نتائجه الإيجابية بتحقيقه ثالث انتصار في آخر أربع جولات. من ناحية أخرى، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 20 نقطة ليبقى في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن فياريال، صاحب المركز الثالث.

ريال بيتيس أتلتيكو مدريد لدوري الإسباني بينتو فيامارين النيران الصديقة