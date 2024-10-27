داليا عبدالرحيم تكشف عن جرائم المستوطنين والمتطرفين بحق الفلسطينيين

عرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تقريرًا بعنوان “الإرهاب الإسرائيلي في غزة وتأثيره على تنامي التطرف وسيطرة اليمين في إسرائيل”.

وقالت "عبدالرحيم"، خلال تقديمها برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن ما تابعناه في هذا التقرير يُثير العديد من التساؤلات حول مدى تأثير سياسات أقصى اليمين الإسرائيلي على الوضع الراهن في غزة والضفة الغربية، موضحة أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية، المتمثلة في دعم المستوطنين وتسليحهم خلقت واقعًا مليئًا بالعنف والفوضى التي لا تقتصر فقط على الصراع مع الفلسطينيين، بل تمتد لتغذي تيارات أكثر تطرفًا داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، وما نراه اليوم قد يكون جزءًا من دوامة إرهاب الدولة التي تفتح الأبواب أمام إرهاب آخر، إرهاب يحمله المستقبل وقد تقوده مجموعات يمينية متطرفة بشكل أكبر، إنه مشهد معقد، وعلينا أن نفكر في تداعياته طويلة الأمد، ليس فقط على الفلسطينيين، بل على استقرار المنطقة بأسرها.

عرضت إنفوجرافًا بعنوان “جرائم المستوطنين والمتطرفين بحق الفلسطينيين”، والذي يوضح كم العداء الذي يُمارس ضد الفلسطينيين، موضحة أنه كما شاهدنا مع حجم الجرائم المروعة التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين وما يعكسه من حجم العنف الذي يعاني منه الفلسطينيون بشكل يومي نتيجة لإرهاب المستوطنين، إن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل على واقع مؤلم يعيشه شعبٌ يحارب للحفاظ على أرضه وكرامته.