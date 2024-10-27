خبير: طهران لم تحصل على منظومة الدفاع الجوية الأكثر تطورًا إس 400

قال هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، إن هناك حرصًا من قبل المجتمع الدولي على عدم توسيع الصراع في منطقة الشرق الأوسط من خلال السعي لوقف تبادل الضربات بين تل أبيب وطهران.

وتوقع "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، ضبط الصراع بين دولة الاحتلال وإيران عند هذا الحد في هذا التوقيت، خاصة وأن إيران لا تريد تلقي المزيد من الضربات، خلاف أن دولة الاحتلال منهكة.

وأضاف أن البعض يتحدث عن أن الهدف من الضربة الإسرائيلية هو تدمير منظومة إس 300 الروسية، مشيرًا إلى أن طهران لم تحصل على منظومة الدفاع الجوية الأكثر تطورًا إس 400، رغم العلاقات الروسية الإيرانية المتطورة.