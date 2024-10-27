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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

العربي للبحوث والدراسات: طهران تحاول التهوين من الضربات الإسرائيلية لهذا السبب

هاني سليمان، مدير
هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات
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قال هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، إن طهران تحاول التهوين من الضربات الإسرائيلية، حتى لا تكون مطالبة بالرد على هذه الضربة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال كان لديها بعض الخطط للقيام بضربة أكثر تأثيرًا على طهران، ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغط من أجل عدم القيام بهذا الأمر.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال بعد استفاقة حزب الله على مواجهة الجيش الإسرائيلي، قررت تأجيل المواجهة مع إيران، وشنت ضربة خفيفة لطهران، حتى لا تقوم إيران بالرد.

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