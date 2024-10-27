مصر مع أمريكا والأرجنتين والبرتغال بقرعة كأس العالم لسيدات البادل

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للبادل عن وقوع المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الثانية من البطولة المونديالية والمقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.
وضمت المجموعة إلى جوار سيدات الفراعنة كلًا من: "الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال".
فيما جاءت باقي مجموعات البطولة كالتالي:
المجموعة الأولى: إسبانيا - البرازيل - ألمانيا - تشيلي
المجموعة الثالثة: إيطاليا - السويد - اليابان - أوروجواي
المجموعة الرابعة: بلچيكا - فرنسا - الدنمارك - هولندا
وتأهل منتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثاني في التصفيات التي أقيمت بالكويت سبتمبر الماضي.
وتضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من: "سلمى صيام - ليلى النمر - فريدة الحلبي - ميار توفيق - مورا حكيم - نايلا عجميا - نهى فخري - نور فيض الله".
فيما تضم قائمة الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني كلًا من: "سيف أبو سنة مدير فني - كريم رمزي مدرب مساعد - زياد ياسر مدير للمنتخبات"، فيما يتواجد المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل كرئيس للبعثة المصرية في التصفيات القارية.