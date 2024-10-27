مجلس الأمن الدولي يبحث إمكانية نشر بعثة إفريقية في السودان

كشف موقع "تقرير مجلس الأمن الدولي" يوم الأحد أن أعضاء المجلس يبحثون إمكانية نشر بعثة بقيادة الاتحاد الأفريقي في السودان، وذلك في سياق تصاعد الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات قوية لحماية المدنيين في السودان.

وتأتي هذه الخطوة بعد توصية بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنشر قوة دولية في السودان.

وأوضح الموقع أن بعض أعضاء مجلس الأمن يدرسون خيارات نشر محتمل لبعثة بقيادة الاتحاد الأفريقي في السودان، مع التركيز على آليات دعم هذه البعثة.

وسيعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة حول السودان يوم الاثنين القادم. وسيتضمن ذلك تقديم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتقرير يركز على الجهود المبذولة لدعم السلام والاستقرار في البلاد.

وتُعد هذه الخطوة علامة على اهتمام متزايد من قبل المجتمع الدولي بالأزمة في السودان، خاصةً في ظل تدهور الوضع الأمني ​​والتصعيد في العنف ضد المدنيين.