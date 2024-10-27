أستاذ علوم سياسية: الصهيونية تُريد إشعال حرب دينية في المنطقة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الغرب يتحدث عن الإرهاب في الإسلام، ولا يتحدث عن الإرهاب في دولة الاحتلال ضد العرب، وضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف "الرقب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني شعب يدعو للسلام والتسامح، وقبل 1948 كان هناك تعايشًا ما بين العرب واليهود، وكان جزء من اليهود وزراء في الحكومة الفلسطينية، وهذا دليل على تسامح الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن الصهيونية تُريد إشعال حرب دينية في المنطقة، رغم أن الشعب الفلسطيني لا يدعوا على الإطلاق لحرب دينية، مطالبًا الغرب بتغيير سياسته ضد الشعب الفلسطيني، وأن يقرأ جيدًا ما يصدر من اليمين المتطرف الموجود داخل دولة الاحتلال.