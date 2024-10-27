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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير يكشف السبب الحقيقي للدعم الغربي اللا محدود لدولة الاحتلال

الدكتور أيمن الرقب،
الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس
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قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن المجتمع الدولي لا يرى الإرهاب الموجود من دولة الاحتلال الإسرائيلي، بينما يرى الشعب الفلسطيني الذي يرفع صوته اعتراضًا على جرائم الاحتلال الإرهابية، وهذا كيل بمكيالين.

وأضاف "الرقب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع الغربي يدافع عن دولة الاحتلال بصورة كبيرة جدًا، ويُبرر استهداف الاحتلال المنشآت الطبية والصحية، بحجة أن الاحتلال يدافع عن نفسه، حيث يُريد المجتمع الغربي أن يهرب من عقدة الدم تجاه اليهود "الهولكوست". 

ولفت إلى أن هناك أزمة حدثت بين رئيس أركان جيش الاحتلال وبين بعض الجنود، حيث يرى بعض الجنود أنهم في حرب دينية، ويريدون قتل كل ما هو غير يهودي في أراضي الدولة الفلسطينية، لأنهم يعقتدون أن كل عملية قتل لشيء غير يهودي فهو يقربهم من الله.

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