كأس إنتر كونتيننتال.. الخطيب يجتمع مع كولر في تدريبات الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي، علي هاشم تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

وأدى لاعبو الأهلي التدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بحضور محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي. وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا وجانبًا من التدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني. وعقد كولر اجتماعًا مصغرًا مع طبيب الفريق أحمد جاب الله في حضور سامي قمصان مدرب الفريق، وذلك للاطمئنان على الحالة الطبية للمصابين وكذلك جاهزية بقية العناصر. وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا شارك فيه الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف. واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.