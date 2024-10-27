ads
الإثنين 28 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس إنتر كونتيننتال.. الخطيب يجتمع مع كولر في تدريبات الأهلي

الخطيب في تدريبات
الخطيب في تدريبات الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي، علي هاشم تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال. 

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال. 

وأدى لاعبو الأهلي التدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بحضور محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي. 

 عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي. وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا وجانبًا من التدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني. وعقد كولر اجتماعًا مصغرًا مع طبيب الفريق أحمد جاب الله في حضور سامي قمصان مدرب الفريق، وذلك للاطمئنان على الحالة الطبية للمصابين وكذلك جاهزية بقية العناصر. وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا شارك فيه الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف. واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

محمود الخطيب تدريبات الأهلي الأهلي والعين الإماراتي كأس إنتر كونتيننتال