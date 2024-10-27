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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: دولة الاحتلال وزعت 460 ألف بندقية على المستوطنين

الدكتور أيمن الرقب،
الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس
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قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك إغراقًا للمجتمع العربي داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بالفوضى من خلال نشر الأسلحة، حيث تتحدث التقارير عن وجود 40 ألف بندقية غير مُرخصة بين عرب 1948، والهدف من ذلك نشر الفوضى بين عرب 48. 

وأضاف "الرقب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الاخبارية"، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير وزع 460 ألف بندقية آلية على المستوطنين، وهذا الرقم كبير للغاية.

وأشار إلى أن هناك 70 منظمة إرهابية داخل دولة الاحتلال من بينهم منظمة "حراس الهيكل"، وكل هذه المنظمات تُريد قتل كل الشعب الفلسطيني.

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