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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كرة قدم نسائية.. ثلاثي "مسار" يدعمن "عبدالواحد السيد" بستوري على إنستجرام| صور

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد
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قام ثلاثي فريق توت عنخ آمون  "مسار" حلا مصطفى ومايا إيهاب يدعمن مدير الكرة بنادي الزمالك عبد الواحد السيد.

وقامت اللاعبات برفع "ستوري" عبر حساباتهن بإنستجرام، وذلك لدعم والد زميلتهن بالفريق نور عبد الواحد.

الجدير بالذكر أنه يتم محاكمة ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد، مصطفى شلبي ونبيل دونجا، بتهمة التعدي على أحد مُنظِّمي مباراة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

يذكر أن محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبد الواحد السيد، إلى يوم 29 أكتوبر الحالي، بعد اتهامهم بالاعتداء على أحد أفراد أمن لقاء بيراميدز بالسوبر المصري.

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عبد الواحد السيد الزمالك مسار