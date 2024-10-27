المصرف المتحد يمنح 4 جوائز في مسابقة الابتكار "UB Transformer"

أعلن المصرف المتحد، اليوم الأحد، أسماء 4 مشروعات فائزة في مسابقة الابتكار في نسختها الأولي لشهر أغسطس، وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي «UB Transformers August 2024».

وقال المصرف المتحد، في بيان: «تحت شعار «تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال العمل المصرفي» فاز كل من، سلمى فتحي - إعلام جامعة القاهرة بالمركز الأول، بمشروع تعزيز فاعليات الإدراك الحسي للعملاء بالذكاء الاصطناعي، ويمني حاتم - إعلام جامعة مصر الدولية MIU بالمركز الثاني بمشروع استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الصورة الذهنية الرقمية لقنوات التواصل الإعلامي، وأما المركز الثالث ففاز به مناصفة محمد علي - جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا كلية الذكاء الاصطناعي، بمشروع استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية لذوي الهمم، وإيهاب حامد - كلية حاسبات ومعلومات - جامعة بنها، بمشروع نشر آليات التحول الرقمي بالثقافة الداخلية.»

وتهدف مسابقة « UB Transformers Innovations Competition - August 2024 » إلى تشجيع الابتكار والإبداع بين جموع المتدربين من الشباب من مختلف الجامعات المصرية. في اطار رؤية المصرف المتحد وسياسته نحو مجتمع أكثر استدامة.

هذا وشارك في المسابقة حوالي 288 متدرب علي مدار شهري يوليو وأغسطس 2024، بمتوسط عدد ساعات تدريبية بلغ أكثر من 350 ساعة خلال الشهرين، في 68 فرع من فروع المصرف المتحد منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية وأكثر من 30 إدارة مركزية، فضلاً عن أكثر من 90 مشرف من فريق عمل المصرف المتحد.

وشكلت لجنة، ضمت قيادات المصرف المتحد لتقييم جميع المشروعات المقدمة، وتم اختيار 4 مشروعات للفوز في مسابقة شهر أغسطس 2024، علي أن يتم اختيار 4 مشروعات أخري من جموع المتدربين في شهر المقبل يتم إعلان الأسماء الفائزة بنهاية الشهر.

وأشار المصرف إلى أنه تم وضع مجموعة من المعايير الدقيقة لتقييم المشروعات الفائزة وتشمل: الابتكار، والإبداع، والقيمة المضافة للمشروع، فضلاً عن المهارات القيادية والشخصية والعمل الجماعي.

هذا وصرح أشرف القاضي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد، إنه فخور بمستوي الابتكار والإبداع الذي شهدته المسابقة في نسختها الأولى، مشيراً لتطلعه إلى تطبيق بعض هذه الأفكار في المستقبل القريب.

وأشار إلى أهمية تمكين الجيل القادم عن طريق توجيع الدعم للقدرات الابتكارية لطلاب الجامعات المصرية المختلفة خاصة في مجال التنمية المستدامة والحلول الذكية لتحسين تجربة العملاء الرقمية والبنكية.

وأضاف، أن التدريب الصيفي ارتكز هذا العام علي تشجيع جانب الابتكارات التكنولوجية في عدة مجالات حيوية تشمل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، لهذا تم إدراج برامج تعريفية للمتدربين UB Transformers علي خصائص الرقمنة وأهم مستجداتها وتطبيقاتها العملية في المجال المصرفي، فضلاً عن التعرف علي الاتجاهات العالمية والإبداعية للعصر الرقمي مما يساهم في تعزيز عملية التحول الحتمي لمتطلبات سوق العمل ومهارات العاملين.

وتابع، أن مسابقة الابتكار تعد فرصة للشباب لإبراز مواهبهم وتطوير أفكارهم إلى حلول عملية. خاصة وانها تجمع بين التدريب العملي والنظري وتجسد التزام المؤسسة بتطوير مهارات المتدربين المعرفية والشخصية وتحفيزهم على التفكير الابتكاري.